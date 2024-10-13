Трінчер зробила заяву про участь у "Холостячці"

Так, під час презентації нової композиції про кохання з назвою "Не знаю", яку Трінчер виконує у дуеті з Cheev, співачка поділилася, що бути холостячкою їй приємно.

Після цього ведуча запропонувала Анні ідею піти на шоу, на якому чоловіки боротимуться за її серце.

З’ясувалося, що виконавиця зовсім не проти взяти участь в реаліті.

"Класна ідея. Може і піду. Мені хотілося б. Я люблю формат, коли за моє серце б’ються тисячі чоловіків. Мені здається, я народилася не у той час. Я повинна була народитися у той час, де були рицарі, які змагалися б за мене", - сказала знаменитість.

Особисте життя Анни Трінчер

Анна Трінчер понад два роки перебувала у стосунках з блогером та бізнесменом Олександром Волошиним.

Пара заручилася у грудні 2022-го, а влітку цього ж року зіграла весілля. Через рік після цього Трінчер зізналася, що вони з Волошиним переживають кризу у стосунках і намагаються зберегти шлюб.

Вже у листопаді 2023-го подружжя оголосило про розрив. Анна поділилася, що проблеми у стосунках почалися тоді, коли у Саші діагностували депресію.

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Хвороба негативно вплинула на стан підприємця. Зокрема, співачка намагалася йому допомогти впоратися з негараздами. Однак блогер сказав, що він не реагував це та відштовхував рідну людину, тим самим робив їй боляче.

Рішення про розлучення прийняв саме Олександр. Артистка розповіла, що він покликав її на зустріч та оголосив про свої наміри.