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Трінчер відверто зізналася, чи готова повернутися до Волошина

Анна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер відверто зізналася, чи розглядає варіант возз’єднання з колишнім чоловіком, блогером та бізнесменом Олександр Волошиним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск шоу "Перепрошую", де виконавиця разом з подружками обговорювала тему повернення до екс-коханих.

Що думає Трінчер про возз’єднання з колишніми

Як розповіла артистка, у неї в житті були такі ситуації, коли її намагалися повернути колишні. Хто саме - вона розкривати не стала.

"У мене були епізоди, коли до мене поверталися колишні після нашого розриву, і вони мене просили відновити стосунки. Я так щиро сиділа і кащала: «Ти розумієш, мені було дуже боляче, це не має сенсу", - поділилася співачка.

Також зірка додала, що тепер категорично проти відновлення стосунків як з Волошиним, так і з іншими її колишніми партнерами, і минулому немає місця в її житті.

"Я сильно проти повернень до колишнього, бо вони існували в той проміжок часу, де вже не існує мене", - прокоментувала Трінчер.

 

Нагадаємо, Анна та Олександр заручилися у грудні 2021-го. Хлопець освідчився каблучкою Cartier з нічогеньким діамантом. Пара планувала грандіозне весілля, проте війна змінила їхні плани.

Побратися пара все ж вирішила у вересні 2022-го.

Вже через півтора роки знаменитості оголосили про розрив. Його ініціатором став Волошин, в якого, з його слів, зникли почуття до Анни.

Втім, зараз бізнесмен не приховує: він розглядає можливість возз’єднання з колишньою дружиною.

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