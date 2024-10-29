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Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомо

Вівторок 29 жовтня 2024 14:30
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Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомо Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Анна Трінчер, у якої на 1 листопада запланований великий сольний концерт "У серці багато пожеж", розповіла в мережі про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram виконавиці.

Спочатку Трінчер показала у Stories, що вона поїхала до лікаря - до ЛОРа. Вона поскаржилася на червоне горло, через що їй залили на зв'язки різні ліки.

Співачка опублікувала відео зі сльозами на очах, оскільки за 3 дні у неї заплановано концерт у столиці, квитки на який повністю розкуплені.
Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомо

Скриншот

Також їй довелося скасувати заплановані на сьогодні репетиції. Трінчер зазначила, що вона приймає цю ситуацію, ні про що не шкодує.

"Ваше тіло реагує на все. Настільки важливо вчитися його чути. Працювати з ним, знімати зажими, бо коли починаєте хворіти - вже треба діяти екстрено", - розповіла вона.

Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомо

Скриншот

Також співачка зазначила, що вона не засмучується. Але їй потрібно їздити на заливки до фоніатора і приймати багато пігулок.

До речі, акторка навіть опублікувала відео, щоб показати, як відбуваються заливки.

Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомоТрінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомо

Скриншот

Як відреагували у мережі

Фоловери співачки відразу почали бажати їй якнайшвидшого одужання.

  • "Тримайся! Таке часто буває перед великим злетом! Розправляй крильця" - написала актриса Наталка Денисенко
  • "Щоб голос після концерту не пропав. Це дуже небезпечно. Спостерігатиму, думаю, все буде добре. Швидкого одужання"
  • "Це рідкісна гидота. Це я називаю "болять" голосові зв'язки, голос сідає іншими словами, важко говорити, не те що співати. Тримайся, Анютко"
  • "Це дуже неприємна процедура. Швидшого одужання".

Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомоАнна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Що відомо про Анну Трінчер

Трінчер - українська співачка та актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".

Співачка була одружена з блогером та бізнесменом Олександром Волошиним. Їхні стосунки тривали близько 2-х років.

Трінчер у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров'ям перед сольним концертом: що відомо

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Раніше актор фільмів для дорослих зізнався, що у нього був секс із Трінчер.

Також Трінчер зробила заяву про участь у "Холостячці".

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