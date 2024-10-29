Тринчер в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем перед сольным концертом: что известно

Певица Анна Тринчер, у которой на 1 ноября запланирован большой сольный концерт "У серці багато пожеж", рассказала в сети о серьезных проблемах со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Сначала Тринчер показала в Stories, что она поехала к врачу - к ЛОРу. Она пожаловалась на красное горло, из-за чего ей залили на связки разные лекарства.

Певица опубликовала видео со слезами на глазах, так как через 3 дня у нее запланирован концерт в столицы, билеты на который полностью раскуплены.



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Также ей пришлось отменить запланированные на сегодня репетиции. Тринчер отметила, что она принимает эту ситуацию, ни о чем не жалеет.

"Ваше тело реагирует на все. Настолько важно учиться его слышать. Работать с ним, снимать зажимы, так как когда начинаете болеть - уже нужно действовать экстренно", - рассказала она.

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Также певица отметила, что она не расстраивается. Но ей нужно ездить на заливки к фониатору и принимать много таблеток.

К слову, артистка даже опубликовала видео, чтобы показать, как происходят заливки.

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Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись желать ей скорейшего выздоровления.

"Держись! Такое часто бывает перед большим взлетом! Расправляй крылышки" - написала актриса Наталка Денисенко

"Чтобы голос после концерта не пропал. Это очень опасно. Буду наблюдать, думаю, все будет хорошо. Быстрого выздоровления"

"Это редкая гадость. Это я называю "болят" голосовые связи, голос садится другими словами, трудно говорить, не то что петь. Держись, Анютка"

"Это очень неприятная процедура. Скорейшего выздоровления".

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Что известно об Анне Тринчер

Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти". Стала популярной после съемок в сериале "Школа".

Певица была замужем за блогером и бизнесменом Александром Волошиным. Их отношения продлились около 2-х лет.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)