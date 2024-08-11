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Тримаються за минуле. Названо знаки Зодіаку, які не вміють жити у моменті

Які знаки Зодіаку не вміють насолоджуватися моментом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Деякі астрологічні символи часто переживають ностальгію за минулим, і таке явище можна пояснити за допомогою астрології.

Фахівці назвали знаки Зодіаку, яким складно жити в моменті, і детальніше про них розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India.

Скорпіон

Інтенсивний і пристрасний характер цього знаку часто призводить до того, що він живе минулим. Це заважає Скорпіону насолоджуватися тим, що він має сьогодні. Аби залишатися тут і зараз, цьому символу слід займатися тією діяльністю, яка потребуватиме від них повної віддачі, наприклад, фізичними вправами чи якимись творчими заняттями.

Риби

Мрійлива натура цього знаку легко губиться у власних фантазіях та уяві. Це створює певну дистанцію з теперішнім моментом. Щоб виправити ситуацію, астрологи радять Рибам практикувати медитацію усвідомленості та робити щось, що приноситиме яскраві відчуття, наприклад, прослуховування улюбленої музики чи смакування улюбленими стравами.

Діва

Скрупульозний характер цього символу часто змушує їх турбуватися про майбутнє. Хоча перфекціонізм сприяє розвитку Дів, разом з тим він може завадити їм насолоджуватися теперішнім. Тому не завадить використання технік усвідомленості, таких як медитація чи глибоке дихання, аби залишатися в моменті.

Рак

Глибоко емоційний знак зосереджується на минулих спогадах, коли йому важко буває примиритися з теперішнім. Щоб залишатися на зв'язку зі своїм сьогодні, Ракам слід практикувати ведення щоденника подяки та займатися усвідомленими видами діяльності: йога, прогулянки на природі чи щось подібне.

Козоріг

Амбіційний та зосереджений знак, який ставить довгострокові цілі, часто жертвує теперішнім заради майбутнього. Це може призвести Козорогів до вигорання. Тому їм варто виділяти час на те, щоб займатися якоюсь простою діяльністю, яка буде приносити радість.

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