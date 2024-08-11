Держатся за прошлое. Названы знаки Зодиака, которые не умеют жить в моменте

Скорпион

Интенсивный и страстный характер этого знака часто приводит к тому, что он живет прошлым. Это мешает Скорпиону наслаждаться тем, что у него есть сегодня. Чтобы оставаться здесь и сейчас, этому символу следует заниматься той деятельностью, которая потребует от них полной отдачи, например, физическими упражнениями или творческими занятиями.

Рыбы

Мечтающая натура этого знака легко теряется в собственных фантазиях и воображении. Это создает определенную дистанцию с настоящим моментом. Чтобы исправить ситуацию, астрологи советуют Рыбам практиковать медитацию осознанности и делать что-то, что приносит яркие ощущения, например, прослушивание любимой музыки или любимые блюда.

Дева

Скрупулезный характер этого символа часто заставляет их беспокоиться о будущем. Хотя перфекционизм способствует развитию Дев, вместе с тем он может помешать им наслаждаться нынешним. Поэтому не помешает использование техник осознанности, таких как медитация или глубокое дыхание, чтобы оставаться в моменте.

Рак

Глубоко эмоциональный знак сосредотачивается на прошлых воспоминаниях, когда ему тяжело бывает примириться со своим сегодня. Чтобы оставаться с ним на связи, Ракам следует практиковать ведение дневника благодарности и заниматься осознанными видами деятельности: йога, прогулки на природе или что-то подобное.

Козерог

Амбициозный и сосредоточенный знак, ставящий долгосрочные цели, часто жертвует настоящим ради будущего. Это может привести Козерогов к выгоранию. Поэтому им следует находить время для того, чтобы заниматься какой-то простой деятельностью, которая будет приносить радость.