RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Держатся за прошлое. Названы знаки Зодиака, которые не умеют жить в моменте

Какие знаки Зодиака не умеют наслаждаться моментом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Некоторые астрологические символы часто испытывают ностальгию по прошлому, и такое явление можно объяснить с помощью астрологии.

Специалисты назвали знаки Зодиака, которым сложно жить в моменте, и подробнее о них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India.

Скорпион

Интенсивный и страстный характер этого знака часто приводит к тому, что он живет прошлым. Это мешает Скорпиону наслаждаться тем, что у него есть сегодня. Чтобы оставаться здесь и сейчас, этому символу следует заниматься той деятельностью, которая потребует от них полной отдачи, например, физическими упражнениями или творческими занятиями.

Рыбы

Мечтающая натура этого знака легко теряется в собственных фантазиях и воображении. Это создает определенную дистанцию с настоящим моментом. Чтобы исправить ситуацию, астрологи советуют Рыбам практиковать медитацию осознанности и делать что-то, что приносит яркие ощущения, например, прослушивание любимой музыки или любимые блюда. 

Дева

Скрупулезный характер этого символа часто заставляет их беспокоиться о будущем. Хотя перфекционизм способствует развитию Дев, вместе с тем он может помешать им наслаждаться нынешним. Поэтому не помешает использование техник осознанности, таких как медитация или глубокое дыхание, чтобы оставаться в моменте. 

Рак

Глубоко эмоциональный знак сосредотачивается на прошлых воспоминаниях, когда ему тяжело бывает примириться со своим сегодня. Чтобы оставаться с ним на связи, Ракам следует практиковать ведение дневника благодарности и заниматься осознанными видами деятельности: йога, прогулки на природе или что-то подобное.

Козерог

Амбициозный и сосредоточенный знак, ставящий долгосрочные цели, часто жертвует настоящим ради будущего. Это может привести Козерогов к выгоранию. Поэтому им следует находить время для того, чтобы заниматься какой-то простой деятельностью, которая будет приносить радость.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп