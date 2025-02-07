Тримайтеся від них якомога далі. Названо найзліші та наймстивіші знаки Зодіаку

Скорпіон

Представники цього знака Зодіаку можуть бути справжніми майстрами помсти. Скорпіони не забувають зради та можуть пам'ятати про свої образи роками. Їхня злість прихована, холодна і розважлива. Вони не влаштовують гучних сцен, але якщо вирішать помститися, то вдарять у найвразливіший момент.

Козоріг

Головний "темний козир" цього знака Зодіаку - холодна жорсткість. Козероги рідко лютують, але якщо зляться, то перетворюються на справжнього деспота. Козероги можуть бути нещадними, особливо якщо зачеплять їхню репутацію або інтереси. Вони не стануть погрожувати та одразу перейдуть до дій.

Овен

Вважається, що люди, народжені під цим знаком Зодіаку, найбільш запальні агресори. У суперечках Овни дуже імпульсивні та емоційні. Їхній гнів затьмарює розум буквально миттєво, у момент люті вони себе не контролюють, можуть наговорити зайвого, натиснути на хворе, але швидко відходять. Головне - не потрапляти під їхню "гарячу руку".

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку можуть бути підступними маніпуляторами. Близнюки можуть злитися тонко і витончено, аби ніхто не здогадався. Вони вміють бити словами та грати на емоціях, залишаючи свою "жертву" ошелешеними. Їхня зброя - сарказм, гострий язик і здатність перекручувати ситуації.