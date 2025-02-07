Держитесь от них подальше. Названы самые злые и мстительные знаки Зодиака

Скорпион

Представители этого знака Зодиака могут быть настоящими мастерами мести. Скорпионы не забывают предательства и могут помнить о своих обидах годами. Их злость скрытая, холодная и расчетливая. Они не устраивают громких сцен, но если решат отомстить, то ударят в самый уязвимый момент.

Козерог

Главный "темный козырь" этого знака Зодиака - холодная жесткость. Козероги редко выходят из себя, но если злятся, то превращаются в настоящего деспота. Козероги могут быть беспощадными, особенно если затронут их репутацию или интересы. Они не станут угрожать, а сразу перейдут к действиям.

Овен

Считается, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, самые вспыльчивые агрессоры. В спорах Овны очень импульсивные и эмоциональные. Их гнев затмевает разум, буквально мгновенно, в момент ярости они себя не контролируют себя, могут наговорить лишнего, надавить на больное, но быстро отходят. Главное - не попадаться под их "горячую руку".

Близнецы

Представители этого знака Зодиака могут быть коварными манипуляторами. Близнецы могут злиться тонко и изящно, не подавая вида. Они умеют бить словами и играть на эмоциях, оставляя свою "жертву" в полном недоумении. Их оружие - сарказм, острый язык и способность перекручивать ситуации.