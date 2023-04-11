Тримайте спосіб, як легко позбутися запаху собаки в будинку

Як позбутися запаху тварин у будинку?

Якщо у вашому будинку є домашні тварини, позбавитися їх запаху назавжди і повністю нереально. Це все одно, що намагатися усунути запах троянди чи йодований запах моря. Проте мінімізувати запах звіра – можна.

Найефективніший спосіб вирішити цю проблему із запахом — регулярно прибирати всі місця, де проводить час тварина. Також важливо, щоб ваш вихованець був чистим та в хорошій формі. Отже, перевірте, чи не страждає він на будь-яку інфекцію, яку необхідно лікувати, і регулярно купайте його.

Щоб ваш будинок приємно пах, насамперед потрібно "дезодорувати" вашого вихованця! Адже брудна шерсть через недотримання гігієни або через те, що ваш собака любить валятися у бруді, є однією з основних причин її стійкого запаху.

Джулія Дженкінс, професійний дресирувальник собак, рекомендує регулярні купання (не рідше одного разу на місяць) з м'яким шампунем.

Також обов'язково мийте йому лапи та сушіть їх після тривалих прогулянок. Також пострижіть йому нігті й розчешіть шерсть.

Якщо навіть після купання ваш собака все ще погано пахне, це може бути спричинене медичними причинами. Це може бути подразнення шкіри, бактерії або ще щось. Обов'язково сходіть до ветеринара.

Тримайте підлогу в чистоті

Щоб у вашому будинку більше не пахло собачим царством: регулярно мийте підлогу. Отже, візьміть мітлу та швабру і приготуйтеся боротися із брудом. Не забудьте пропилососити килими, щоб усунути всю собачу шерсть.

Тримайте свої меблі в чистоті

Якщо вашому вихованцю дозволено лежати на дивані, тримайте меблі накриті покривалом, бо його чистити легше, ніж весь диван. Якщо, незважаючи ні на що, в нього проникає запах собаки, просте і нетоксичне рішення регулярно обприскувати його оцтом. Так що тримайте під рукою пульверизатор, наповнений ⅘ оцту та ⅕ води. Пам'ятайте, що оцет має відбілюючий ефект і може забруднити ваш диван. Не забудьте перевірити свою суміш на непомітному місці, перш ніж наносити її усюди.

Тримайте меблі для домашніх тварин у чистоті

Приберіть за своїм собакою і вимийте все, до чого він торкається, включаючи кошик. Прибирайте місця, де лежить собака не рідше ніж раз на тиждень. Також періть іграшки вашого вихованця.