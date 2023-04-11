Держите способ, как легко избавиться от запаха собаки в доме

Как избавиться от запаха животных в доме?

Если в вашем доме есть домашние животные, избавиться от их запаха навсегда и полностью нереально. Это все равно, что пытаться устранить запах розы или йодированный запах моря. Тем не менее минимизировать запах зверя - можно.

Самый эффективный способ решить эту проблему с запахом — регулярно убирать все места, где проводит время животное. Также важно, чтобы ваш питомец был чистым и в хорошей форме. Итак, проверьте, не страдает ли он какой-либо инфекцией, которую необходимо лечить, и регулярно купайте его.

Чтобы ваш дом приятно пах, первым делом нужно "дезодорировать" вашего питомца! Ведь грязная шерсть из-за несоблюдения гигиены или из-за того, что ваша собака любит валяться в грязи, является одной из основных причин ее стойкого запаха.

Джулия Дженкинс, профессиональный дрессировщик собак, рекомендует регулярные купания (не реже одного раза в месяц) с мягким шампунем.

Также обязательно мойте ему лапы и сушите их после длительных прогулок. Также постригите ему ногти и расчешите шерстку.

Если даже после купания ваша собака все еще плохо пахнет, это может быть вызвано медицинскими причинами. Это может быть раздражение кожи, бактерии или что-то еще. Обязательно сходите к ветеринару.

Держите полы в чистоте

Чтобы в вашем доме больше не пахло собачьим царством: регулярно мойте полы. Итак, вооружитесь метлой и шваброй и приготовьтесь бороться с грязью. Не забудьте пропылесосить ковры, чтобы убрать всю собачью шерсть.

Содержите свою мебель в чистоте

Если вашему питомцу разрешено лежать на диване, держите мебель накрытой покрывалом, так как его чистить легче, чем весь диван. Если, несмотря ни на что, в него проникает запах собаки, простое и нетоксичное решение — регулярно опрыскивать его уксусом. Так что держите под рукой пульверизатор, наполненный ⅘ уксуса и ⅕ воды. Помните, что уксус обладает отбеливающим эффектом и может испачкать ваш диван. Не забудьте проверить свою смесь на незаметном месте, прежде чем наносить ее повсюду.

Держите мебель для домашних животных в чистоте

Уберите за своей собакой и вымойте все, к чему она прикасается, включая корзину. Убирайте места, где лежит собака не реже раза в неделю. Также стирайте игрушки вашего питомца.