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Тримайте простий спосіб дізнатися, хто вам дзвонив із засекреченого номера

Як дізнатися, хто дзвонив, якщо номер прихований (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто не раз потрапляв у ситуації, коли дзвонить телефон, а номер на екрані прихований. У такому разі ви не знаєте, взяти трубку чи не відповідати на дзвінок. Найчастіше ми відмовляємося відповідати на цей прихований дзвінок.

Як дізнатися, хто ж ховається на іншому кінці лінії, розповіли у виданні Sante Plus.

У чому різниця між прихованим номером та невідомим номером?

Отримання телефонного дзвінка з невідомого номера означає, що останній не збережений у телефонному довіднику. Прихований виклик означає, що той, хто дзвонить, добровільно приховав свій номер телефону.

Як дізнатися про походження номера телефону?

Якщо перше, що спадає вам на думку, - дізнатися особистість того, хто телефонує, не передзвонюючи йому, перше доступне вам рішення - пошук в інтернеті.

Як дізнатися, хто вам дзвонить?

Google може бути дуже корисним, навіть коли йдеться про телефонні номери. Багато хто залишає номери своїх мобільних у соціальних мережах, і пошукова система швидко знайде цю людину.

Як дізнатися прихований номер?

На щастя для вас є можливість скористатися онлайн-сервісами, які дозволять вам знайти власника невідомого номера і з'ясувати, хто вам дзвонить. Наприклад, додаток Tellows. Він працює більш ніж у 50 країнах світу та щомісяця використовується більш ніж 8 мільйонами людей.

Tellows розробила додаток, доступний для Android та iOS, який можна завантажити з Google Play та App Store на ваш смартфон.

Є ще один спосіб зрозуміти, хто дзвонить вам анонімно. Для того, щоб дізнатися, хто дзвонить із прихованого номера, потрібно підключити послугу "Супервизначник номера", яка є у всіх операторів зв'язку.

Читайте також про секретний спосіб дізнатися, чи телефон прослуховується.

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