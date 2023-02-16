Держите простой способ узнать, кто вам звонил с засекреченного номера

В чем разница между скрытым номером и неизвестным номером?

Получение телефонного звонка с неизвестного номера означает, что последний не сохранен в вашем телефонном справочнике. Скрытый вызов означает, что звонящий добровольно скрыл свой номер телефона.

Как узнать происхождение номера телефона?

Если первое, что приходит вам в голову, — узнать личность звонящего, не перезванивая ему, первое доступное вам решение — поиск в интернете.

Как узнать, кто вам звонит?

Google может быть очень полезным, даже когда речь идет о телефонных номерах. Многие оставляют номера своих мобильных в социальных сетях, и поисковая система быстро найдет этого человека.

Как узнать скрытый номер?

К счастью для вас, есть возможность воспользоваться онлайн-сервисами, которые позволят вам найти владельца неизвестного номера и выяснить, кто вам звонит. Например, приложение Tellows. Оно работает более чем в 50 странах мира и ежемесячно используется более чем 8 миллионами человек.

Tellows разработала приложение, доступное для Android и iOS, которое можно загрузить из Google Play и App Store на ваш смартфон.

Есть еще один способ узнать, кто звонит вам анонимно. Для того чтобы узнать, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи.