"Тримали в полоні 25 діб": Микола з Нової Басані розповів свою історію музею "Голоси мирних"

Початок повномасштабної війни не став для нього сюрпризом. Відтак за лічені години в громаді створили підрозділи тероборони. Кожну із 6 груп вдалося озброїти. А 28 лютого 2022 року до села зайшло вороже військо.

"Я одразу дав наказ, щоби всю зброю закопали. Чому? Бо знав, що відбулося через наявність зброї у сусідній окрузі. Людей там росіяни не просто розстріляли, а закатували", - розповідає Микола.

Крім цього, весь цей час повз село йшла ворожа техніка, і сили були апріорі нерівними. Іти проти танку з мисливською гвинтівкою - погана ідея.

"Ми з моїм заступником бачили колони, які йшли через село. Нарахували загалом 850 одиниць бронетехніки. Всю інформацію ми передавали до ЗСУ, поки був зв’язок", - пригадує Микола.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси Мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.