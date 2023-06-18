"Держали в плену 25 суток": Николай из Новой Басани рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

Начало полномасштабной войны не стало для него сюрпризом. Следовательно, за считанные часы в общине создали подразделения терробороны. Каждую из 6 групп удалось вооружить. А 28 февраля 2022 года в село зашло вражеское войско.

"Я сразу дал приказ, чтобы все оружие закопали. Почему? Потому что знал, что произошло из-за наличия оружия в соседнем округе. Людей там россияне не просто расстреляли, а пытали", - рассказывает Николай.

Кроме этого, все это время мимо села шла вражеская техника, и силы были априори неравными. Идти против танка с охотничьей винтовкой - плохая идея.

"Мы с моим заместителем видели колонны, которые шли через село. Насчитали всего 850 единиц бронетехники. Всю информацию мы передавали в ВСУ, пока была связь", - вспоминает Николай.

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