RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Держали в плену 25 суток": Николай из Новой Басани рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

Николай из Новой Басани рассказал свою историю музею "Голоса мирных" (фото6 пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Плен, допросы, угрозы и имитация расстрела… Николай Дяченко, сельский председатель Новобасанской общины на Черниговщине, поделился с музеем "Голоса сырных" Фонда Рината Ахметова своей историей.

Об этом идет речь на сайте проекта.

Начало полномасштабной войны не стало для него сюрпризом. Следовательно, за считанные часы в общине создали подразделения терробороны. Каждую из 6 групп удалось вооружить. А 28 февраля 2022 года в село зашло вражеское войско.

"Я сразу дал приказ, чтобы все оружие закопали. Почему? Потому что знал, что произошло из-за наличия оружия в соседнем округе. Людей там россияне не просто расстреляли, а пытали", - рассказывает Николай.

Кроме этого, все это время мимо села шла вражеская техника, и силы были априори неравными. Идти против танка с охотничьей винтовкой - плохая идея.

"Мы с моим заместителем видели колонны, которые шли через село. Насчитали всего 850 единиц бронетехники. Всю информацию мы передавали в ВСУ, пока была связь", - вспоминает Николай.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВторжение России в Украину