"Тримаємось на руїнах". Штурмовики з Мар’їнки розповіли про бої за майже знищене місто

Збройні сили України утримують Мар’їнку під російськими штурмами вже майже 16 місяців. І сьогодні бої за місто, яке противник криє всіма доступними видами озброєння, досі тривають.

У сюжеті проєкту "Український Свідок" показали, як зараз виглядає багатостраждальне місто і розповіли, чому утримання Мар’їнки є таким важливим для ЗСУ.

Як йдуть бої за Мар’їнку

Герой сюжету - військовослужбовець із позивним "Колобок". Він воює з 2016 року. Відтоді ж не спілкується зі своїм батьком, який, за словами "Колобка", "має власних тарганів з приводу руского міра".

Воїн ЗСУ відверто розповідає про бої за Мар’їнку (кадр з відео / Український Свідок)

Свій перший бій чоловік прийняв на Донбасі. Тоді він ще не знав як насправді виглядає війна. “Колобок” та його побратими, яким вдалося вижити під час оточення, 15 км йшли пішки до Лиману. Потім вони виходили вже з оточеного міста.

"Колобок" розповів про особливість роботи свого штурмового підрозділу.

"Ми універсальні. Якщо ми чуємо, що противник знову пробує до нас лізти, то у нас все злагоджено. Кожен знає, що йому робити. З підрозділом пощастило, ніхто не боїться", - говорить він.

Під час одного з боїв у Мар’їнці наші штурмовики надурили противника, імітуючи штурм.

"Кинули димові гранати, потім F1 - і почали кричати, що йдемо на зачистку. І почали працювати зі стрілецької зброї. Противник відійшов", - згадує воїн.

За словами бійця, бої у Мар’їнці нерівні. Чому так?

"Ми працюємо зі стрілецької зброї, нам допомагає артилерія. А їхні танки виїжджають на позицію та починають бити з 20 метрів, розбирати будівлі. Після цього пробує йти їхня піхота. Мар’їнка - це місто на руїнах, тут немає жодної вцілілої будівлі", - пояснює "Колобок".

При цьому росіяни продовжують знищувати місто всією доступною зброєю: артилерією, мінометами, авіацією, фосфорними бомбами, протитанковими ракетами. Міномети не замовкають ні на мить.

Також, як зазначає "Колобок", росіяни скидають з дронів газові снаряди. Якщо боєць потрапляє під його дію, то виконувати бойове завдання він більше не здатний.

Але чому Мар’їнка, площа якої складає всього лише кілька квадратних кілометрів, така важлива для ЗСУ?

Річ у тім, що Мар’їнка - це сталевий щит для Курахового.

"Противника треба стримувати за будь-яку ціну. Бо якщо почнуться бої в місті, то ми його втратимо", - говорить воїн.

Цей матеріал було відзнято раніше, але з міркувань безпеки наших військових опубліковано його тільки зараз.