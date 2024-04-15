Трихолог розповіла, скільки разів на день розчісувати волосся, щоб не пошкодити

Переваги розчісування волосся

Є багато позитивних моментів, коли мова йде про розчісування волосся, окрім простого видалення ковтунів.

Трихолог Шаб Каспара розповіла, що обережне розчісування волосся може стимулювати кровообіг під шкірою голови та збільшити споживання кисню та поживних речовин фолікулом.

За словами дерматолога Джоді Левін, розчісування також допомагає розподілити природні олії до фолікулів.

Правильне розчісування може підтримувати здоров’я волосся, посилюючи приплив крові та жирності до шкіри голови, а також запобігає випаданню.

Чим шкідливе надмірне розчісування

За словами Левіна, надмірне розчісування волосся може спричинити його ламкість та навіть випадання.

Зокрема, важливо звернути увагу на техніку розчісування. Неправильне розчісування волосся, наприклад, починаючи з верху та вниз, може призвести до більшого сплутування.

Коли волосся вологе, воно стає дуже крихким і більш сприйнятливим до ламкості.

Також потрібно уникати використання гребінця з гострою щетиною, якщо у вас чутлива шкіра голови.

Як часто розчісувати волосся

Важливо враховувати тип волосся та відповідним чином відрегулювати техніку розчісування, щоб запобігти подальшому пошкодженню.

Екзема

Якщо у вас екзема або дерматит, обережне розчісування один або два рази на день м’якою розчіскою може бути корисним. Але уникайте будь-яких запалених ділянок або відкритих ран.

Лупа

Дерматолог зазначив, що регулярне розчісування може розподілити олії по волоссю, зменшуючи лущення лупи.

Однак не слід розчісувати жорстко або надмірно, оскільки це може призвести до появи лупи та запалення.

Кудряве або хвилясте волосся

Обережно розчісуйте волосся, коли воно вологе. Використання гребінця з широкими зубцями також може допомогти зберегти структуру вашого волосся і запобігти ламкості.

Однак, якщо ви хочете розчесати волосся під час сушіння феном, ви можете використовувати щільну щітку з натуральною щетиною.

Жирне волосся

Занадто часте розчісування жирного волосся може надмірно стимулювати вироблення шкірного сала. Таке волосся потрібно розчісувати один або два рази на день.

Пряме волосся

Пряме волосся, як правило, швидше заплутується, ніж інші типи волосся, тому їх слід розчісувати частіше. Однак вам слід обережно це робити, щоб уникнути пошкодження.

Коротке волосся

Для тих, у кого коротке волосся, часте розчісування та масаж шкіри голови є корисними, особливо для кровотоку.