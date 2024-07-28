Трихолог розповіла, чи справді потрібно змінювати шампунь для волосся влітку

Що варто знати

Багато експертів почали часто придумувати, що потрібно змінювати та купувати нові догляди для волосся влітку. Зокрема, нібито це потрібно робити в кожну пору року. Однак, це не так.

За словами експерта, єдиний критерій, на який потрібно орієнтувати - чи підходить вам догляд для волосся та чи подобається, як виглядає волосся та як відчуваєте ви шкіру голови.

Єдине, що справді можна додати до догляду в літній період - це засоби, які будуть захищати волосся від дії сонячного випромінювання.

Трихолог зазначила, що не потрібно покладати великої надії на дію цих засобів.

"Варто надавати перевагу лише засобам, які будуть гарно промивати шкіру голови, дбати, захищати, зволожувати та зміцнювати волосся", - додала експерт.

Як доглядати за волоссям влітку

Високі температури, морська або хлорована вода та сухий вітер можуть впливати на волосся.

Ультрафіолетові промені руйнують ліпіди і пігмент (як натуральний, так і штучний), сприяють втраті вологи.

Результатом впливу сонця і морської води є сухе, ламке, вигоріле, тьмяне, пошкоджене волосся.

Влітку, як і в будь-який період року, варто так доглядати за волоссям:

носити головний убір

користуватись маслами - утворюють ідеальну захисну плівку

часто робити інтенсивні відновлюючі маски

користуватись спеціальними засобами (спрей чи інше щось незмивне)

Спреї зазвичай наносяться перед виходом на сонце. Вони створюють на поверхні волосся плівку, яка відштовхує сонячні промені.

Також варто відмовитися від використання плойок та інших стайлерів, які сильно шкодять волоссю.

Волосся не рекомендується розчісувати надто часто - достатньо трьох разів на день, оскільки часте розчісування стимулює роботу сальних залоз.