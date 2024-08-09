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Трихолог назвала найбільшу помилку дівчат у догляді за волоссям

Як використовувати фен, щоб не пошкодити волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто ламкість і навіть випадання волосся викликані неправильним доглядом. Головна помилка, яку часто усі допускають - це уникнення використання фену для волосся.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно використовувати фен для волосся, щоб не пошкодити локони.

Чому варто сушити волосся феном

В домашніх умовах дуже важливим є підтримка здорового стану волосся та шкіри голови.

За словами трихолога Юлії Дудій, найбільша помилка, яку допускають люди - це страх сушити волосся феном. Все тому, що багато хто думає, що фен пересушує шкіру голови та пасми.

Насправді ж при дотриманні правильної техніки користування феном можна зберігати природню вологу волосся і отримати гарні здорові локони.

При укладанні волосся за допомогою фену потрібно слідкувати за потоком повітря, він повинен бути по ходу росту, під кутом 45 градусів до нашої прядки.

Таким чином можна мінімізувати вплив високої температури.

"Якщо є проблеми зі шкірою голови, є свербіж, почервоніння та лупа, то якщо залишати шкіру сохнути природним чином, то ніякий шампунь та догляд не допоможе на 100%", - додала трихолог.

Важливо запам'ятати, що шкіра голови повинна бути чистою та сухою, тому після миття висушуйте волосся феном.

Правильний догляд за волоссям

Трихолог також назвала основні правила догляду за волоссям:

  • після миття волосся не ходіть с рушником на голові довше 10-15 хв, просушить волосся феном
  • направляйте потік повітря по ходу росту волосся та під кутом 45 градусів
  • використовуйте спеціальні насадки відповідно до потреб вашого волосся (вирівнювання або догляд за кучерями)
  • не лягайте з мокрою головою та волоссям спати

Причини ламкості волосся

Підвищена сухість і ламкість волосся є патологічним станом волосся, яке відрізняється мимовільним обламуванням і найчастіше трапляється через халатне ставлення до волосся.

Спровокувати підвищену ламкість можуть такі чинники:

  • порушення роботи шлунка
  • наявність глистових інвазій
  • часте фарбування і регулярні хімічні завивки
  • постійне використання коштів для укладання (муси, лаки, гелі)
  • миття волосся дуже гарячою водою
  • механічне пошкодження волосся
  • дефіцит вітамінів
  • знежирення шкіри голови

Раніше ми повідомляли, коли при випадінні волосся треба негайно звернутися до лікаря.

Читайте також, чи справді потрібно змінювати шампунь для волосся влітку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Юлії Дудій та медичний сайт Doc ua.

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