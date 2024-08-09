Трихолог назвала самую большую ошибку девушек в уходе за волосами

Почему стоит сушить волосы феном

В домашних условиях очень важна поддержка здорового состояния волос и кожи головы.

По словам трихолога Юлии Дудий, самая большая ошибка, которую допускают люди - это страх сушить волосы феном. Все потому, что многие думают, что фен пересушивает кожу головы и пряди.

На самом же деле при соблюдении правильной техники пользования феном можно сохранять естественную влажную волосу и получить хорошие здоровые локоны.

При укладке волос с помощью фена нужно следить за потоком воздуха, он должен быть по ходу роста под углом 45 градусов к нашей прядке.

Таким образом, можно минимизировать воздействие высокой температуры.

"Если есть проблемы с кожей головы, есть зуд, покраснение и перхоть, то если оставлять кожу сохнуть естественным образом, то никакой шампунь и уход не поможет на 100%", - добавила трихолог.

Важно запомнить, что кожа головы должна быть чистой и сухой, поэтому после мытья высушивайте волосы феном.

Правильный уход за волосами

Трихолог также назвала основные правила ухода за волосами:

после мытья волос не ходите с полотенцем на голове дольше 10-15 мин, просушите волосы феном

направляйте поток воздуха по ходу роста волос и под углом 45 градусов

используйте специальные насадки в соответствии с потребностями ваших волос (выравнивание или уход за кудрями)

не ложитесь с мокрой головой и волосами спать

Причины ломкости волос

Повышенная сухость и ломкость волос являются патологическим состоянием волос, которое отличается непроизвольной обламкой и чаще всего встречается из-за халатного отношения к волосам.

Спровоцировать повышенную ломкость могут следующие факторы: