Трихолог назвала самую большую ошибку девушек в уходе за волосами

Часто ломкость и даже выпадение волос вызваны неправильным уходом. Главная ошибка, которую часто все допускают - это избегание использования фена для волос.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно использовать фен для волос, чтобы не повредить локони.
В домашних условиях очень важна поддержка здорового состояния волос и кожи головы.
По словам трихолога Юлии Дудий, самая большая ошибка, которую допускают люди - это страх сушить волосы феном. Все потому, что многие думают, что фен пересушивает кожу головы и пряди.
На самом же деле при соблюдении правильной техники пользования феном можно сохранять естественную влажную волосу и получить хорошие здоровые локоны.
При укладке волос с помощью фена нужно следить за потоком воздуха, он должен быть по ходу роста под углом 45 градусов к нашей прядке.
Таким образом, можно минимизировать воздействие высокой температуры.
"Если есть проблемы с кожей головы, есть зуд, покраснение и перхоть, то если оставлять кожу сохнуть естественным образом, то никакой шампунь и уход не поможет на 100%", - добавила трихолог.
Важно запомнить, что кожа головы должна быть чистой и сухой, поэтому после мытья высушивайте волосы феном.
Трихолог также назвала основные правила ухода за волосами:
Повышенная сухость и ломкость волос являются патологическим состоянием волос, которое отличается непроизвольной обламкой и чаще всего встречается из-за халатного отношения к волосам.
Спровоцировать повышенную ломкость могут следующие факторы:
Раньше мы сообщали, когда при выпадении волос нужно немедленно обратиться к врачу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Дудий и медицинский сайт Doc ua.