Три звичні нам продукти, які ніколи не треба їсти перед сном

Які продукти краще не вживати перед сном

Консультант зі сну Роузі Девідсон підкреслила, що наш вибір дієти часто впливає на якість відпочинку, який ми досягаємо щовечора.

Продукти, що містять амінокислоту під назвою "триптофан", пов’язують з кращим нічним відпочинком, але зовсім інша історія для страв з високим вмістом жиру, цукру або гострих страв.

Їжа відіграє важливу роль у тому, наскільки добре ми спимо, оскільки вона може впливати на наші гормони та травлення. Їжа, багата триптофаном, магнієм або мелатоніном, може сприяти розслабленню та кращому сну.

"Наприклад, вуглеводи можуть допомогти триптофану досягти мозку, підтримуючи вироблення серотоніну та мелатоніну, які допомагають нам заснути. Добре збалансований вечірній прийом їжі, що містить білок, здорові жири та вуглеводи, також може стабілізувати рівень цукру в крові, знижуючи рівень цукру в крові. ймовірність пробудження вночі", - сказала експертка.

Однак слід уникати деяких продуктів увечері.

Гостра їжа може викликати печію та дискомфорт, що може порушити сон.

Їжа з високим вмістом жиру може спричинити нетравлення, ускладнюючи заснути, споживаючи занадто багато цукор або кофеїн перед сном можуть надмірно стимулювати організм і затримувати сон.

Солодкі перекуси можуть призвести до стрибків і падінь рівня цукру в крові, потенційно спричиняючи нічні пробудження, тоді як важкі білкові страви можуть уповільнити травлення та призвести до більш неспокійного сну.