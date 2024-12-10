Три привычных нам продукта, которые никогда не нужно есть перед сном

Какие продукты лучше не употреблять перед сном

Консультант по сну Роузи Дэвидсон подчеркнула, что наш выбор диеты часто влияет на качество отдыха, который мы достигаем каждый вечер.

Продукты, содержащие аминокислоту под названием "триптофан", связывают с лучшим ночным отдыхом, но совсем другая история для блюд с высоким содержанием жира, сахара или острых блюд.

Пища играет важную роль в том, как хорошо мы спим, поскольку она может влиять на наши гормоны и пищеварение. Пища, богатая триптофаном, магнием или мелатонином, может способствовать расслаблению и лучшему сну.

"Например, углеводы могут помочь триптофана достичь мозга, поддерживая выработку серотонина и мелатонина, которые помогают нам заснуть. Хорошо сбалансированный вечерний прием пищи, содержащий белок, здоровые жиры и углеводы, также может стабилизировать уровень сахара в крови, снижая уровень сахара в крови. вероятность пробуждения ночью", – сказала экспертка.

Однако следует избегать некоторых продуктов вечером.

Острая пища может вызвать изжогу и дискомфорт, что может нарушить сон.

Пища с высоким содержанием жира может вызвать несварение, усложняя уснуть, потребляя слишком много сахара или кофеина перед сном могут чрезмерно стимулировать организм и задерживать сон.

Сладкие перекусы могут привести к скачкам и падениям уровня сахара в крови, потенциально вызывая ночные пробуждения, тогда как тяжелые белковые блюда могут замедлить пищеварение и привести к более беспокойному сну.