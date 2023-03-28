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Три знаки Зодіаку зустрінуть свою долю вже цього тижня!

Любовний гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останній тиждень березня 2023 року розповість про три знаки Зодіаку, яких чекає раптова та доленосна зустріч.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Представники цього знаку Зодіаку цього тижня насолоджуватимуться успіхами у любовних справах.

Єдиною проблемою може стати раптові ревнощі, що ймовірно викличе конфлікти між Овнами та їх партнерами. Потрібно навчитися контролювати емоції, хоча це може бути непросто.

Рак

Раки цього тижня, незважаючи на неоднозначне становище планет, можуть мати багато можливостей завести нові знайомства, включаючи романтичні. Однак, важливо не поспішати та перевіряти сумісність, оскільки можливі не найкращі варіанти.

Загалом на вас чекає емоційно насичений тиждень, який змішуватиме і позитивні, і негативні емоції.

Терези

У Терезів, ймовірно, буде більше успіху в любовній сфері, ніж у інших Знаків Зодіаку.

Незважаючи на те, що негативні аспекти планет можуть викликати деякі негаразди, пристрасті, інтриги, непередбачуваність і ревнощі будуть недовговічними. Це відмінний період для пошуку кохання або для усамітнення та відпочинку.

Раніше ми писали про 3 знаки Зодіаку, яким пощастить просто зараз.

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