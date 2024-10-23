Три знаки Зодіаку зірвуть з неба всі зірки. Карти Таро обіцяють їм поцілунок удачі

Водолій

У четвер вам варто розібратися з усіма справами, які ви збирали місяцями або тижнями. Не бійтеся складних завдань, ви з усім впораєтеся, важливо лише почати діяти. Карти Таро обіцяють вам чимало перемог.

Звичайно, не всі люблять присвячувати весь свій час виключно справам. Однак настав час зробити вибір. У четвер ви зірвете з неба зірки, але доведеться пожертвувати особистим життям.

Стрілець

24 жовтня вам посміхнеться успіх. Ви зможете вирішити проблему, яка не давала вам дихати на повні груди. Шукайте причину невдач, вона виявиться дуже очевидною. І якщо ви зважитеся на зміни та спробуєте новий шлях, все нарешті поліпшиться.

Не зациклюйтесь на своїх помилках і відпустіть спогади, які заважають рухатися вперед. Карти Таро радять вам присвятити цей четвер новим проектам. Плануйте своє майбутнє і досягайте висот, все вийде.

Телець

Налаштовуйтесь на хвилю пригод та щасливих змін. Таро-гороскоп обіцяє вам незвичайний та дуже цікавий день. Ви зможете втілити в життя свої великі мрії та найамбітніші плани.

Найважливіше - не вірте тим, хто спробує якось впливати на ваші рішення. Деякі люди спробують вами маніпулювати, це може призвести до серйозних помилок та невдач. Слухайте лише себе.