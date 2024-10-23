Три знака Зодиака сорвут с неба все звезды. Карты Таро сулят им поцелуй удачи

Водолей

В четверг вам стоит разобраться со всеми делами, которые вы копили месяцами или неделями. Не бойтесь сложных задач, вы со всем справитесь, важно лишь начать действовать. Карты Таро сулят вам немало побед.

Конечно, не все любят посвящать все свое время исключительно делам. Однако пора сделать выбор. В четверг вы сорвете с неба звезды, но придется пожертвовать личной жизнью.

Стрелец

24 октября вам улыбнется удача. Вы сможете решить проблему, которая не давала вам дышать полной грудью. Ищите причину неудач, она окажется весьма очевидной. И если вы решитесь на перемены и попробуете новый путь, все наконец-то улучшится.

Не зацикливайтесь на своих ошибках и отпустите воспоминания, которые мешают вам двигаться вперед. Карты Таро советуют вам посвятить этот четверг новым проектам. Планируйте свое будущее и добивайтесь высот, все получится.

Телец

Настраивайтесь на волну приключений и счастливых перемен. Таро-гороскоп сулит вам необычный и очень интересный день. Вы сможете воплотить в жизнь свои большие мечты и самые амбициозные планы.

Самое важное - не верьте тем, кто попытается как-то влиять на ваши решения. Некоторые люди попытаются вами манипулировать, это может привести к серьезным ошибкам и неудачам. Слушайте только себя.