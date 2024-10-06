Три знаки Зодіаку здійснять грандіозний прорив. Карти Таро обіцяють їм казковий понеділок

Водолій

Почніть цей тиждень з тотального перезавантаження. Час навести лад у думках і справах. Карти Таро радять вам не поспішати з рішеннями, дочекайтеся вечора. Ви зможете зловити успіх за хвіст, проте важливо його не злякати.

Намагайтеся відмовитися від повторення старих помилок. Оберіть новий шлях і починайте підкорювати нові вершини. Цього дня ви матимете всі шанси на грандіозний ривок, як у кар'єрі, так і в особистому житті.

Терези

Дозвольте радості та щастю все змінити. У понеділок ви будете зосереджені на собі, однак у цьому немає нічого поганого. Карти Таро радять переглянути вимоги до себе та відмовитися від прагнення до вигаданих ідеалів.

Оцініть свої сили, зважте шанси на перемогу. Якщо ви сумніваєтеся - можна заручитися підтримкою тих, кому довіряєте. Найголовніше - проведіть цей день так, щоб потім не довелося шкодувати про втрачені можливості.

Лев

Ви вже за крок від грандіозного прориву. Однак щось заважає вам розправити крила і нарешті досягти бажаного. Настав час знайти причину невдач і спробувати виправити ситуацію.

У понеділок у вас будуть всі шанси. Ви зможете позбутися всього, що тягнуло вас на дно. Робіть це без роздумів та жалю.