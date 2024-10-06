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Три знака Зодиака совершат грандиозный прорыв. Карты-Таро сулят им сказочный понедельник

Какие знаки Зодиака - главные счастливчики понедельника (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник, 7 октября, представители трех знаков Зодиака смогут начать кардинально новую главу своей жизни. Карты Таро сулят им грандиозный рывок вперед.

Кому Таро-гороскоп на понедельник сулит взлет на вершину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Водолей

Начните эту неделю с тотальной перезагрузки. Пора навести порядок в мыслях и делах. Карты Таро советуют вам не торопиться с решениями, дождитесь вечера. Вы сможете поймать удачу за хвост, однако важно ее не спугнуть.

Постарайтесь отказаться от повторения старых ошибок. Выберите новый путь и начинайте покорять новые вершины. В этот день у вас будут все шансы на грандиозный рывок, как в карьере, так и в личной жизни.

Весы

Позвольте радости и счастью все изменить. В понедельник вы будете сосредоточены на себе, однако в этом нет ничего плохого. Карты Таро советуют пересмотреть требования к себе и отказаться от стремления к выдуманным идеалам.

Оцените свои силы, взвесьте свои шансы на победу. Если вы сомневаетесь - заручитесь поддержкой тех, кому доверяете. Самое главное - проведите этот день так, чтобы потом не пришлось жалеть об утраченных возможностях.

Лев

Вы уже в шаге от грандиозного прорыва. Однако что-то мешает вам расправить крылья и наконец-то добиться желаемого. Пришло время найти причину неудач и постараться исправить ситуацию.

В понедельник у вас будут все шансы. Вы сможете избавиться от всего, что тянуло вас на дно. Делайте это без раздумий и сожаления.

Напомним, ранее стало известно, кому сулит счастье Китайский гороскоп на неделю.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака обречены на неудачи в 2025 году.

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