UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три знаки Зодіаку завищать від щастя. Вони почнуть все з чистого листа

Кому чекати на диво цієї весни (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї весни представники трьох знаків Зодіаку зможуть щиро порадіти своїм успіхам та перестати озиратися на помилки в минулому. Всесвіт дасть їм можливість розпочати все з чистого листа.

Кому пощастить вже цієї весни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify.

Близнюки

Весною ви почнете глобальний і дуже важливий період трансформації та оновлення. Ви зможете відмовитись від спілкування з людьми, які заважають вам рухатися вперед. Не бійтеся розривати стосунки та спалювати мости, це лише на користь.

І коли ви навчитеся розставляти пріоритети та не боятися боротися за своє щастя, все зміниться. Починайте життя з чистого аркуша і не думайте про те, що скажуть оточуючі.

Козоріг

Цієї весни ви переживете чимало трансформацій. Так, ви зможете покращити свою самооцінку і почати цінувати всі свої якості. Комплекси та страхи точно варто залишити у "минулому" житті.

Перед вами відкриється світ, повний можливостей та перспектив. Почніть себе любити і ви будете приємно вражені. Успіх повернеться до вас "правильним" місцем, можете в цьому навіть не сумніватися.

Телець

До кінця весни вам доведеться попрацювати над собою та своїм ставленням до життя. Бажання почати все з чистого аркуша може затуманити вам голову, не поспішайте. Дійте усвідомлено та поступово, вирішуйте всі проблеми без метушні.

Боятися складнощів не варто. Всі вони будуть незначними, але кожна стане маленькою сходинкою до вершини, на якій на вас чекатиме особливий сюрприз. Дихайте на повні груди та не втрачайте шанс на щастя.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп