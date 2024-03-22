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Три знака Зодиака завизжат от счастья. Они начнут все с чистого листа

Кому ждать чуда этой весной (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Этой весной представители трех знаков Зодиака смогут искренне порадоваться своим успехам и перестать оглядываться на ошибки в прошлом. Вселенная даст им возможность начать все с чистого листа.

Кому повезет уже этой весной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Весной вы начнете глобальный и очень важный 

Козерог

Этой весной вы переживете немало трансформаций. В частности, вы сможете улучшить свою самооценку и начать ценить все свои качества. Комплексы и страхи точно стоит оставить в "прошлой" жизни.

Перед вами откроется 

Телец

До конца весны вам придется поработать над собой и своим отношением к жизни. Желание начать все с чистого листа может вскружить вам голову, не торопитесь. Действуйте осознанно и постепенно, решайте все проблемы по мере их поступления.

Бояться сложностей не стоит. Все они будут незначительными, но каждая станет маленькой ступенькой к вершине, на которой вас будет ждать особенный сюрприз. Дышите полной грудью и не упускайте шанс на счастье.

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