Три знаки Зодіаку опиняться на краю прірви: хто втратить роботу та усі свої гроші

Лев

Левів можуть обійти конкуренти, поразка вас дуже засмутить. Крім цього, найближчим часом у вас можуть початися проблеми з фінансами. Будьте уважні до дрібниць, будь-яка помилка призведе до грандіозного провалу. Втрата роботи стане вам великим ударом.

Не забувайте про свої обіцянки та борги. Намагайтеся не затягувати з виплатою кредитів і не беріть на себе нові зобов'язання. Бережіть свої заощадження та цінуйте кожну копійку. Ви зможете утриматися на плаву, якщо почнете думати про завтрашній день.

Терези

Вам не варто вірити людям на слово. Будьте обережні, поруч могли причаїтися енергетичні вампіри та токсичні люди. Їхні поради приведуть вас лише до того, що ви опинитеся на краю прірви. Слухайте лише близьких друзів, перевірених часом.

Зірки обіцяють вам непросту ситуацію. Під ударом опиняться ваші фінанси. Заради коханої людини доведеться жертвувати великою сумою, це рішення дасться вам складно. Однак пам'ятайте, що найважливіше у житті - це не гроші.

Стрілець

Проблеми наздоженуть вас як на роботі, так і вдома. При цьому ви зрозумієте, що фінансове становище залишає бажати кращого. Найближчими днями ви ризикуєте чимало втратити, проте втрачати віру в диво не варто.

Намагайтеся вберегти себе від падіння на дно. Думайте про те, що рано чи пізно "чорна смуга" закінчиться. Налаштовуйтесь на позитив, заводьте нові знайомства та знайдіть нове захоплення.