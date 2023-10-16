Три знака Зодиака окажутся на краю пропасти: кто потеряет работу и все свои деньги

Лев

Львов могут обойти конкуренты, поражение вас сильно огорчит. Помимо этого, в ближайшие дни у вас могут начаться проблемы с финансами. Будьте внимательны к мелочам, любая оплошность приведет к грандиозному провалу. Потеря работы станет для вас большим ударом.

Не забывайте о своих обещаниях и долгах. Постарайтесь не затягивать с выплатой кредитов и не берите на себя новые обязательства. Берегите свои сбережения и цените каждую копейку. Вы сможете удержаться на плаву, если научитесь думать о завтрашнем дне.

Весы

Вам не стоит верить людям на слово. Будьте осторожны, рядом могли затаиться энергетически вампиры и токсичные люди. Их советы приведут вас лишь к тому, что вы окажетесь на краю пропасти. Слушайте лишь близких друзей, проверенных временем.

Звезды сулят вам непростую ситуацию. Под ударом окажутся ваши финансы. Ради любимого человека придется жертвовать крупной суммой, это решение дастся вам сложно. Однако помните, что самое важное в жизни - это не деньги.

Стрелец

Трудности настигнут вас как на работе, так и дома. При этом вы поймете, что финансовое положение оставляет желать лучшего. В ближайшие дни вы рискуете немало потерять, однако терять веру в чудо не стоит.

Постарайтесь уберечь себя от падения на дно. Думайте о том, что рано или поздно "черная полоса" закончится. Настраивайтесь на позитив, заводите новые знакомства и найдите новое увлечение.