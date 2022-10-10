Три знаки Зодіаку опиняться без грошей в листопаді 2022

Рак

Рак почуватиметься розгубленими та демотивованими на роботі протягом наступних кількох тижнів. З ретроградним Марсом цей знак Води відчує справжнє падіння енергії. Це ускладнить йому досягнення поставлених цілей і поповнення банківського рахунку.

Рак навіть ризикує втратити всі свої заощадження, вдаючись до поспішних дій, щоб відновити збалансований бюджет і врятувати свій бізнес.

Лев

Другим знаком, який зіткнеться з фінансовими труднощами в листопаді, є Лев. Незважаючи на те, що цього місяця він особливо потребуватиме підтримки, цей знак Вогню відмовиться просити допомоги у оточуючих із гордості.

Лев більше не знатиме, який шлях вибрати, щоб компенсувати понесені фінансові втрати. Цьому знаку Вогню доведеться затягнути пояс тугіше, щоб не брати нових боргів.

Скорпіон

У листопаді знак Скорпіона буде дуже марнотратним. У нього буде тільки одна ідея: використати свої заощадження, щоб купити автомобіль, новий телефон або здійснити подорож своєї мрії.

При цьому жодного разу цей знак Води не подумає про те, щоб поліпшити своє фінансове становище. Скорпіону доведеться двічі подумати, перш ніж брати участь у будь-якій фінансовій операції, яка ризикує загнати його у великі труднощі.