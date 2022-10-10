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Три знака Зодиака окажутся без денег в ноябре 2022

Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на ноябрь 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым последний месяц осени принесет ущерб и невезение в финансовых вопросах.

Об этом пишет SantePlus.

Рак

Рак будет чувствовать себя растерянными и демотивированными на работе в течение следующих нескольких недель. С ретроградным Марсом этот знак воды почувствует подлинное падение энергии. Это усложнит ему достижение поставленных целей и пополнение банковского счета.

Рак даже рискует потерять все свои сбережения, прибегая к поспешным действиям, чтобы восстановить сбалансированный бюджет и спасти свой бизнес.

Лев

Вторым знаком, который столкнется с финансовыми трудностями в ноябре, Лев. Несмотря на то, что в этом месяце он будет особенно нуждаться в поддержке, этот знак Огня откажется просить помощи у окружающих из гордости.

Лев больше не узнает, какой путь выбрать, чтобы компенсировать понесенные финансовые потери. Этому знаку Огня придется затянуть пояс потуже, чтобы не брать новых долгов.

Скорпион

В ноябре знак Скорпиона будет очень расточительным. У него будет только одна идея: использовать свои сбережения, чтобы купить автомобиль, новый телефон или совершить путешествие своей мечты.

При этом ни разу этот знак Воды не подумает о том, чтобы улучшить свое финансовое положение. Скорпиону придется дважды подумать, прежде чем участвовать в любой финансовой операции, рискующей загнать его в большие трудности.

Ранее астролог рассказала, чего ждать всем нам на неделе с 10 по 16 октября.

Также читайте, что октябрь 2022 года вернет жизнь трех знаков Зодиака на 180 градусов.

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