Три знаки Зодіаку, які ревнуватимуть до всього: дізнайтеся, хто це

Їхні емоції мінливі та бурхливі, наче гірська ріка або неконтрольоване полум'я. Однак ревнощі цих трьох знаків Зодіаку часто є джерелом багатьох суперечок у стосунках і часом можуть створювати драматичні ситуації.

Які три зодіакальних знаки найревнивіші, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifestyle Asia .

Хто ревнує найдужче

У той час, як ревність певною мірою притаманна всім знакам Зодіаку, деякі люди ледь усвідомлюють, які емоції може викликати це почуття, а інші постійно живуть з цією нав'язливою рисою. В нашому астрологічному рейтингу за рівнем ревнощів представлена трійка, яка не те, що не може не ревнувати, а їхня ревність - руйнівна.

Скорпіон

Скорпіони посідають перше місце в нашому рейтингу, особливо, Скорпіони-чоловіки. Ба більше, Скорпіон вважається одним з найемоційніших знаків Зодіаку. Закохуючись, вони віддають своїм партнерам все, аби догодити.

Маючи насичене життя, Скорпіони обожнюють сильні любовні почуття, навіть якщо це означає розвиток небезпечних ревнощів. Скорпіони навіть можуть стати маніпуляторами, на превелике незадоволення свого партнера.

Рак

Менш ревнивими є Раки. Та навіть незначна фраза може їх спровокувати. Їхні ревнощі зумовлені передусім емоційно чутливою натурою, вони дуже оберігають своє близьке оточення. Проте ця надмірна турботливість і опіка може задушити.

Через сприйняття випадкових дій на свій рахунок, Раки постійно потребують заспокоєння і відкритого спілкування. А коли їм боляче, вони переходять у пасивно-агресивний режим.

Лев

Як і їхня керівна планета Сонце, цей вогняний знак прагне сяяти, і будь-хто, хто не дарує свою увагу Левам, зіштовхнеться з їхнім вогняним темпераментом. За фасадом впевненості та незалежності ховається людина, яка боїться покинутості та зради - що розпалює ревнощі.

З іншого боку, Леви чудово вміють підбадьорювати своїх друзів, щоб вони досягли успіху в житті - але прагнуть залишатися в центрі уваги.