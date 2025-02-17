Три знаки Зодіаку, які як магніт приваблюють енергетичних вампірів

Деякі з нас неусвідомлено привертають увагу енергетичних вампірів - людей, які, часто мимоволі, виснажують енергію співрозмовника своїм нескінченним негативом, драмами або постійною потребою в емоційній підтримці. І якщо ви часто стикаєтеся з таким циклом, можливо, це пов'язано з вашим знаком Зодіаку.

Які знаки Зодіаку потрапили до цього списку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World.

Рак

Енергетичні вампіри притягуються до Раків, тому що знають: ви завжди поруч, щоб вислухати, порадити і дати місце їхнім емоціям. Проблема в тому, що вони рідко відповідають тим самим. У результаті ви несете їхній емоційний багаж, а вони йдуть, відчуваючи полегшення і не усвідомлюючи, який вантаж ви на себе взяли.

Як захистити свою енергію: зверніть увагу, коли ви віддаєте більше, ніж отримуєте у стосунках. Якщо хтось приходить тільки тоді, коли йому потрібна підтримка, а зникає, коли вона потрібна вам, можливо, варто переглянути його доступ до вашої енергії.

Терези

Терези - справжні угодники, і енергетичні вампіри це чудово відчувають. Ви прагнете гармонії і часто говорите "так", хоча насправді маєте на увазі "ні", тільки не хочете когось засмутити.

Як захистити свою енергію: вчіться говорити "ні" без почуття провини. Ваш час та енергія так само цінні, як і чужі, і захист вашого спокою не робить вас егоїстичним. Якщо хтось не поважає ваші кордони, чи варто його називати другом?

Риби

Енергетичні вампіри полюбляють доброту Риб, тому що це дозволяє їм скидати на вас усі свої проблеми. Оскільки ви не хочете бачити людей у біді, ви приймаєте їхні емоції як свої власні. Не встигаєте озирнутися, як ви емоційно виснажені, а вони йдуть, відчувши полегшення.

Як захистити свою енергію: почніть встановлювати суворіші кордони, обмеживши доступ людей до вас. Наприклад, вимкніть сповіщення в месенджерах від людей, у яких ви сумніваєтеся. Ви можете бути співчутливою людиною, не стаючи чиїмось безоплатним терапевтом.