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Вони не старіють! Три знаки Зодіаку, які виглядають молодше за свої роки

Субота 08 лютого 2025 12:01
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Вони не старіють! Три знаки Зодіаку, які виглядають молодше за свої роки Які знаки Зодіаку повільніше старіють (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Деякі люди немов володіють секретом вічної молодості - вони мають свіжий і привабливий вигляд навіть у 50 років. Астрологи вважають, що знак Зодіаку теж може вплинути на цей феномен.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, представники яких зодіакальних сузір'їв старіють значно пізніше і виглядають молодо навіть у 50 років.

Близнюки

Легкі, енергійні та невтомно допитливі Близнюки з роками майже не змінюються. Їхній секрет молодості - активний спосіб життя, жвавий розум і невичерпна жага до нових вражень. Навіть у 50 вони поводяться як у 25: спілкуються з молоддю, стежать за трендами та випромінюють життєрадісність.

Діва

Діви ведуть активний і здоровий спосіб життя, що допомагає їм виглядати значно молодшими за свої роки. Раціональність і увага до деталей допомагають Дівам підтримувати баланс: вони правильно харчуються, регулярно займаються спортом, доглядають за шкірою і вміють справлятися зі стресом. Завдяки цьому процес старіння для них сповільнюється, і навіть у зрілому віці вони виглядають свіжими та доглянутими.

Стрілець

Стрільці не просто мають молодий вигляд - вони ще й почуваються молодими. Вони з оптимізмом дивляться на життя, що допомагає їм контролювати стрес, який сприяє старінню. Їхній ентузіазм до нових вражень і жага до знань дають змогу Стрільцям зберігати молодість навіть у зрілому віці.

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