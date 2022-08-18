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Три знака Зодиака накроет финансовыми трудностями уже сегодня-завтра

Коллаж РБК-Украина: Гороскоп с 18 по 21 августа
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 18 по 21 августа расскажет о трех знаках Зодиака, которым надо быть предельно осторожными в денежных вопросах, чтобы не получить финансовые "черные дыры".

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Близнецы

Близнецы будут испытывать "финансовые качели". Если с одной стороны будет увеличение доходов, то сразу будут появляться "черные дыры", которые будут высасывать из вас эти деньги.

Не планируйте на этой неделе поездки, и особенно водные путешествия.

Весы

Будьте предельно внимательны и благоразумны с финансами. Есть риск потерять круглую сумму денег.

При этом Весы будут получать огромное удовольствие от проведения времени в кругу друзей, или от общения с детьми. Но необходимо будет быть заботливыми и внимательными с детьми, обеспечить им полную безопасность. Иначе могут быть последствия: переломы и серьезные ушибы.

Козерог

Любителям легкой прибыли придется на этой неделе сделать тайм-аут, либо потерять немалую сумму денег из-за своей беспечности.

Многие Козероги будут заняты сбором детей заграницу на учебу. Поэтому все тщательно продумайте и рассчитайте по финансовым затратам.

Ранее мы писали про знаки Зодиака, которые ждут судьбоносные перемены.

Кроме того астролог дала полный прогноз для всех двенадцати Знаков Зодиака на эту неделю.

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