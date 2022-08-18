Три знака Зодиака накроет финансовыми трудностями уже сегодня-завтра

Близнецы

Близнецы будут испытывать "финансовые качели". Если с одной стороны будет увеличение доходов, то сразу будут появляться "черные дыры", которые будут высасывать из вас эти деньги.

Не планируйте на этой неделе поездки, и особенно водные путешествия.

Весы

Будьте предельно внимательны и благоразумны с финансами. Есть риск потерять круглую сумму денег.

При этом Весы будут получать огромное удовольствие от проведения времени в кругу друзей, или от общения с детьми. Но необходимо будет быть заботливыми и внимательными с детьми, обеспечить им полную безопасность. Иначе могут быть последствия: переломы и серьезные ушибы.

Козерог

Любителям легкой прибыли придется на этой неделе сделать тайм-аут, либо потерять немалую сумму денег из-за своей беспечности.

Многие Козероги будут заняты сбором детей заграницу на учебу. Поэтому все тщательно продумайте и рассчитайте по финансовым затратам.