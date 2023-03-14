Три жіночі питання, які дратують майже будь-якого чоловіка: що не варто питати

Про що ти зараз думаєш?

Чоловіки за своєю суттю – однозадачні. У цьому немає нічого образливого чи страшного, це проста відмінність чоловічого мозку від жіночого. Чоловік думає про одне завдання, потім переходить до наступного, а жінка зазвичай думає одночасно відразу про кілька речей.

Тому, якщо чоловік зосереджено дивиться футбол або працює будівельним інструментом, то не варто сідати поряд із зацікавленим виглядом запитувати: "А про що ти зараз думаєш?"

Чоловіки зазвичай у цей момент не думають, вони зайняті процесом. І тим більше не варто набридати таким питанням, якщо чоловік чимось засмучений чи розсерджений. Дайте йому прожити складний момент на самоті й не доводьте до точки кипіння.

Ти точно мені не зраджуєш?

Ось на яку відповідь ви розраховуєте у цей момент? Якщо він має гріх за душею - він точно не визнається у цьому у відповідь на це питання. А якщо такого приводу питати у вас немає і ваш партнер чистий, як сльоза - це сигнал до того, що ви йому не довіряєте. І це може викликати цілу палітру негативних реакцій – від агресії до образи.

Часті питання на тему вірності зазвичай дратують чоловіків та викликають почуття дискомфорту. Якщо ви разом вже давно й у вас немає приводів для таких підозр, краще забудьте про такі питання. Якщо є підозри – то спостерігайте за поведінкою чоловіка, його ставленням до вас і, якщо всі факти вказують на зраду – спробуйте поговорити чесно та відверто.

Я товста? Скажи мені правду (Я красива?)

Це питання чоловіки вважають провокацією і мають рацію. Жінка хоче почути комплімент та запевнення, що вона не змінилася, красива, бажана та приваблива. Але фокус у тому, що для чоловіка кохана жінка завжди струнка, красива і приваблива.

Деякі необережні особи можуть серйозно спробувати обговорити зміни у зовнішності жінки. І це загрожує дуже неприємними наслідками – від сварки та образи до розриву. Якщо ви знаєте, що додали у вазі, то не варто починати таку розмову в принципі, якщо не готові почути правду.