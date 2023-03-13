5 чітких сигналів, що у стосунках є серйозні проблеми: розрив вже зовсім близько

Деякі стосунки не варті зусиль, які будуть витрачені на їх збереження. Буває так, що є відчуття, що щось іде не так. Але сформулювати чи назвати точну причину – складно. І ознаки негараздів не завжди видно.

Різні життєві цінності

У несхожості партнерів немає нічого страшного. Різні типи особистості часто доповнюють один одного. Ми можемо навчитися чогось нового від людини з іншим поглядом на життя. Але бувають і винятки – партнери не поділяють ключові цінності один одного і це погана ознака.

Саме тому психологи рекомендують обговорювати ці теми на початку стосунків. Бо при поверхневій подібності можуть виявитися глибокі відмінності. Наприклад, спробуйте відповісти на запитання: наскільки вам важлива робота? Чи хочете ви дітей? Ви релігійні? Наскільки ви цінуєте наполегливу працю?

Життєві цінності партнерів майже ніколи не збігаються на 100%. Але якщо вони різняться кардинально за багатьма пунктами, і ніхто не готовий піти на компроміс, то майбутню пару чекають конфлікти.

Нездатність просити вибачення

Здатність любити містить вміння приймати недоліки коханої людини, а вони є у всіх. Але це не означає, що партнери не повинні просити вибачення. Сказавши "вибач" ми показуємо, що не завжди маємо рацію і демонструємо, що готові обговорювати конфлікти цивілізованим шляхом.

Придушити свою гордість складно багатьом людям, а змусити себе просити вибачення ще складніше. Згодом це перетворюється на проблему - в оточуючих починають накопичуватися образи.

Якщо це про вашого партнера, це дуже погано. Це означає, що ваша близька людина не вміє розв'язувати проблеми, що виникають, або - вас не поважає. Обидва варіанти – привід задуматися про майбутнє ваших стосунків.

Історія невдалих стосунків

Якщо ваш партнер за спиною має величезний список стосунків, у яких було багато проблем. Або є проблеми з підтриманням благополучних відносин будь-якого роду (любовних, сімейних, дружніх) - це дуже тривожний знак.

Нестача довіри

Довіра не з'являється з перших днів стосунків. Але згодом саме вона стає важливою сполучною ланкою між партнерами. Якщо ви продовжуєте ставитись до коханої людини насторожено або вона так ставиться до вас - подумайте про причини.

Можливо, ви відчуваєте, що вона щось від вас приховує, або ви багато про неї не знаєте, а вона не готова розповісти (або не хоче). Якщо партнер не довіряє чи не розповідає всієї правди про себе чи ви не відчуваєте, що готові довіритись йому чи їй – це тривожний сигнал.

Насильство, спроби контролю, власне ставлення

Насильство може виявлятися у різних формах. Наприклад, коли ваш партнер:

Хоче, щоб ви менше спілкувалися з друзями чи родичами

Не поважає ваші особисті кордони

Вимагає, щоб ви покинули роботу, навчання, хобі

Звинувачує вас у невірності та хоче завжди знати, де ви знаходитесь

Бере ваші гроші або залазить у борг за вашою кредитною карткою

Постійно критикує вас і каже, що ви нікому більше не потрібні

Така поведінка – привід негайно розірвати стосунки.

Чи можна врятувати стосунки?

Нездорове ставлення одне до одного може проявлятися у різних формах і найчастіше призводить до розриву. Часом людина може змінитися, але тільки якщо вона сама цього захоче і готова виявити та відкрито обговорити всі потенційні проблеми.

Постарайтеся обійтися без гіпотез та припущень, розкажіть, що вас хвилює. Які слова чи вчинки ви вважаєте неналежними, поясніть свої почуття та уважно вислухайте відповідь.