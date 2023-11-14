Три засоби для миття голови, які викликають залежність та поступово вбивають шкіру голови

Які засоби для догляду за волоссям викликають залежність та шкодять шкірі голови

Існує багато засобів, які використовують гарний маркетинг, замість гарного складу продуктів. Це не означає, що такі засоби геть не годяться для застосування. Для когось вони є ідеальними. Проте важливо знати кілька деталей про розрекламовані продукти по догляду за волоссям.

Досить часто ми самі не знаємо, що краще обрати для догляду за волоссям. Адже нікому не доставляє задоволення щоденне миття голови. А також кожна володарка локонів бажає, щоб волосся виглядало доглянуто, щоб воно блищало, до того ж природно та щоб волосся росло здоровим і зберігало об'єм та колір без посічених кінічиків.

Head & Shoulders

Цей шампунь зазвичай використовують для боротьби з лупою. Проте лупу він не завжди лікує. Але завдяки своїм компонентам, просто вбиває весь мікробіом, викликає залежність і ви не зможете просто так від нього відмовитись.

Lador

Якщо використовувати цей шампунь, коли ваша шкіра голови схильна до жирності, то приблизно через півроку або рік ви можете стикатися з проблемою надмірного та посиленого випадіння волосся. І все це через те, що шампунь дійсно відмінно справляється з очищенням шкіри голови, але вимиваэ захисний бар'єр.

Hair Scrub Top Beauty

Цей скраб для миття голови певно знають всі, адже він чудово очищає шкіру голови, проте він є дуже агресивним. І завдяки своїм абразивним часточкам у складі, здатен подразнити шкіру, викликати запалення та лущення.

Варто зауважити, що все індивідуально, це лише рекомендації фахівця та її спостереження.