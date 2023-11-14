Три средства для мытья головы, которые вызывают зависимость и постепенно убивают кожу головы

Какие средства для ухода за волосами вызывают зависимость и вредят коже головы

Существует много средств, которые используют хороший маркетинг вместо хорошего состава продуктов. Это не означает, что такие средства совершенно не годятся для применения. Для кого-то они идеальны. Однако важно знать несколько деталей о разрекламированных продуктах по уходу за волосами.

Часто мы сами не знаем, что лучше выбрать для ухода за волосами. Ведь никому не доставляет удовольствие ежедневное мытье головы. А также каждая обладательница локонов желает, чтобы волосы выглядели ухоженно, чтобы они блестели, к тому же естественно и чтобы волосы росли здоровыми и сохраняли объем, а также цвет без секущихся коничков.

Head & Shoulders

Этот шампунь обычно используют для борьбы с перхотью. Однако перхоть он не всегда лечит. Но благодаря своим компонентам просто убивает весь микробиом, вызывает зависимость и вы не сможете просто так от него отказаться.

Lador

Если использовать этот шампунь, когда ваша кожа головы подвержена жирности, то примерно через полгода или год вы можете сталкиваться с проблемой чрезмерного и усиленного выпадения волос. И все это потому, что шампунь действительно отлично справляется с очищением кожи головы, но вымывает защитный барьер.

Hair Scrub Top Beauty

Этот скраб для мытья головы вероятно знают все, ведь он прекрасно очищает кожу головы, однако он очень агрессивен. И благодаря своим абразивным частицам в составе, способен раздражать кожу, вызвать воспаление и шелушение.

Следует заметить, что все индивидуально, это только рекомендации специалиста и ее наблюдение.