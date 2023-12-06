Три улюблених засоби для дому, які можуть бути шкідливими: чим не варто користуватися
А ви знали, що у вас вдома є три підступних побутових "злочинця", які дуже шкодять здоров'ю? Це звичайнісінькі засоби побуту, які ми використовуємо щодня і не замислюємося про їх шкоду.
Що в домі може сильно нашкодити нашому здоров'ю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Марини Шакотько в Instagram.
Аромапалички
Аромапалички - це про взаємодію зі Всесвітом, очищення простору, про високі енергії, але в диму аромапалички містяться тверді частинки, що можуть бути канцерогеном.
"Я їх також полюбляю, але не використовую в закритих приміщеннях, не ставлю біля голови та провітрюю кімнату після їх використання". Хтось взагалі знає, із чого їх роблять?" - каже Марина Шакотько.
Освіжувачі повітря
"Чи дійсно нам потрібна альпійська свіжість і морський бриз в наших оселях? Освіжувач повітря у вигляді аерозолю не найкращий варіант. Під час розпилення ароматичні речовини потрапляють в повітря у вигляді дрібних дисперсних частинок, які здатні глибоко проникати в дихальні шляхи, особливо, коли ми знаходимося у закритих маленьких ваннах та туалетних кімнатах", - пояснює лікар.
Вона додала, що по своєму складу, це токсини та канцерогени. Замість аерозолів можна використовувати аромадифузори - їх пари не проникають глибоко у дихальні шляхи та не чинять такого негативного впливу.
Пліснява
Погана вентиляція, висока вологість і привіт ворог номер 3 - пліснява. Пліснява і цвіль - це побутові назви. Насправді це колонія грибів і дихати спорами грибів дуже небезпечно.
"Захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, хвороби шкіри, надалі - нервової системи та сечовивідних шляхів - це все може бути наслідками вдихання спор. Побачили плісняву - звільніться від неї", - радить фахівець.
Раніше ми писали про те, якими негативними звичками ми руйнуємо себе щодня.
А ще розповідали про те, що експерти назвали найбрудніші предмети побуту, яких ви торкаєтеся щодня.