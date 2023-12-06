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Три любимых средства для дома, которые могут быть вредными: чем не стоит пользоваться

Среда 06 декабря 2023 14:39
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Три любимых средства для дома, которые могут быть вредными: чем не стоит пользоваться Три врага в наших домах (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Марина Шакотько

А вы знали, что у вас дома есть три коварных бытовых "преступника", которые очень вредят здоровью? Это самые обычные средства быта, которые мы используем каждый день и не задумываемся об их вреде.

Что в доме может сильно навредить нашему здоровью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Марины Шакотько в Instagram.

Аромапалочки

Аромопалочки - это о взаимодействии со Вселенной, очистке пространства, о высоких энергиях, но в дыме аромапалочки содержатся твердые частицы, которые могут быть канцерогеном.

"Я их тоже люблю, но не использую в закрытых помещениях, не ставлю возле головы и проветриваю комнату после их использования". Кто вообще знает, из чего их делают?» - говорит Марина Шакотько.

Освежители воздуха

"Действительно ли нам нужна альпийская свежесть и морской бриз в наших домах? Освежитель воздуха в виде аэрозоля не самый лучший вариант. При распылении ароматические вещества попадают в воздух в виде мелких дисперсных частиц, которые способны глубоко проникать в дыхательные пути, особенно когда мы находимся в закрытых маленьких ванночках и туалетных комнатах", - объясняет врач.

Она добавила, что по своему составу это токсины и канцерогены. Вместо аэрозолей можно использовать аромадифузоры - их пары не проникают глубоко в дыхательные пути и не оказывают такого негативного воздействия.

Плесень

Плохая вентиляция, высокая влажность и привет враг номер 3- плесень. Цветение и плесень - это бытовые названия. На самом деле, это колония грибов и дышать спорами грибов очень опасно.

"Заболевание дыхательных путей, аллергические реакции, болезни кожи, в дальнейшем – нервной системы и мочевыводящих путей - это все может быть последствиями вдыхания спор. Увидели плесень - освободитесь от нее", - советует специалист.

Раньше мы писали о том, какими негативными привычками мы разрушаем себя каждый день.

А еще рассказывали, что эксперты назвали самые грязные предметы быта, которых вы касаетесь каждый день.

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