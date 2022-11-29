Три страви з курки, які можна приготувати за 30 хвилин: смачні рецепти від шеф-кухаря

Страви з курки, які швидко готувати

Щоб не “перебиватись” абичим, а дійсно посмакувати, Алекс радить використовувати страви з курячої гомілки - оскільки це ситно, достатньо швидко і у гомілці до 20% більше м’яса, ніж, у четвертині.

Курча в паніровці

Інгредієнти:

Куряча гомілка - 3 шт.

Кукурудзяні пластівці (не солодкі) - 100г

Сіль - за смаком

Спеція паприка - 1 чайна ложка

Спеція суміш перців -1 щіпка

Олія рослинна - 100 мл

Часник - 1 зубчик

Яйце куряче - 1 шт.

Борошно пшеничне - 2 столові ложки

Як готувати

Курячу гомілку натираємо спеціями та часником. В окремій ємності змішуємо яйце і борошно, злегка підсолюємо, іншими словами - готуємо кляр.

Кукурудзяні пластівці подрібнюємо в крихту, але не найдрібнішу, для того, щоб після обсмажування вона гарненько хрустіла!

У сковорідку наливаємо олію і добре прогріваємо її.

Гомілки занурюємо в кляр, а потім у пластівці, вони мають повністю покрити м'ясо.

А тепер усе обсмажуємо в олії на повільному вогні, щоб гомілки доготувалися всередині!

Коли ніжки стануть з усіх боків із гарною рум'яною скоринкою, потрібно дістати їх на серветку, щоб прибрати зайву олію. Хрусткі ніжки готові! Запасіться улюбленими соусами і насолоджуйтеся!

Курячі гомілки Чкмерулі

Інгредієнти:

Гомілка куряча - 4 шт.

Вершки 15% - 300 г

Молоко 2,5% - 100 г

Вершкове масло - 50 г

Часник - 5 зубчиків

Сіль - за смаком

Спеція хмелі-сунелі - 1 чайна ложка

Спеція коріандр мелений - 1 щіпка

Спеція пажитник - 1 щіпка

Спеція перець чорний мелений

Кінза - 10-20 г

Олія рослинна - 30 г

Як готувати

Ніжки обсмажуємо на рослинній олії до золотистої скоринки, злегка притискаючи їх до сковороди. Перекладаємо ніжки в іншу ємність.

У цій же пательні обсмажуємо натертий часник, додаємо спеції, щоб розкрити аромат, потім вершкове масло. Вливаємо вершки та молоко і ретельно все перемішуємо, додаємо сіль і дрібно посічену кінзу.

У підготовлений соус кладемо нашу рум'яну гомілку і тушкуємо в соусі 20 хвилин до повної готовності, періодично перевертаючи ніжки.

Страва готова! Ніжне томлене м'ясо з вершковим соусом можна смакувати зі свіжим хлібом або з гарніром.

Курячі ніжки в духовці з овочами

Інгредієнти:

Куряча гомілка - 3 шт.

Картопля - 2шт./300 г

Цибуля ріпчаста (велика) - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Масло вершкове - 50 г

Часник - 3 зубчики

Лавровий лист - 1 шт.

Орегано - 1 щіпка

Сіль - 2 щіпки

Спеція Суміш перців - 1 щіпка

Спеція паприка - 1 щіпка

Як готувати

Курячу гомілку натираємо спеціями та солимо.

Овочі очищаємо і нарізаємо середнім кубиком 1 на 1 см/ 1,5 на 1,5 см.

Беремо фольгу і відриваємо 30 на 30 см. У центр фольги викладаємо овочі, часник, шматочок лаврового листка, посипаємо орегано і солимо, кладемо гомілку і кубик вершкового масла.

Загортаємо фольгу щільно з усіх боків і ставимо в духовку на 20 хв 180 градусів.

Після закінчення часу приготування, залиште на хв 5 трохи охолонути і будьте акуратні - гаряче! Але й смачне.



