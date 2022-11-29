Три страви з курки, які можна приготувати за 30 хвилин: смачні рецепти від шеф-кухаря

Відключення світла і води - ще те випробування для українців сьогодні. Але безвихідних ситуацій не буває! І навіть якщо у вас залишилось усього 30 хвилин до відключення електроенергії, можна приготувати смачну і ситну вечерю на всю сім’ю.
Рецептами трьох страв з курки, які ви встигнете приготувати у проміжках між відключеннями світла, ділиться з читачами Styler відомий шеф-кухар, кулінарний експерт “Нашої ряби” Алекс Юсупов.
Щоб не “перебиватись” абичим, а дійсно посмакувати, Алекс радить використовувати страви з курячої гомілки - оскільки це ситно, достатньо швидко і у гомілці до 20% більше м’яса, ніж, у четвертині.
Курча в паніровці
Інгредієнти:
Як готувати
Курячу гомілку натираємо спеціями та часником. В окремій ємності змішуємо яйце і борошно, злегка підсолюємо, іншими словами - готуємо кляр.
Кукурудзяні пластівці подрібнюємо в крихту, але не найдрібнішу, для того, щоб після обсмажування вона гарненько хрустіла!
У сковорідку наливаємо олію і добре прогріваємо її.
Гомілки занурюємо в кляр, а потім у пластівці, вони мають повністю покрити м'ясо.
А тепер усе обсмажуємо в олії на повільному вогні, щоб гомілки доготувалися всередині!
Коли ніжки стануть з усіх боків із гарною рум'яною скоринкою, потрібно дістати їх на серветку, щоб прибрати зайву олію. Хрусткі ніжки готові! Запасіться улюбленими соусами і насолоджуйтеся!
Курячі гомілки Чкмерулі
Інгредієнти:
Як готувати
Ніжки обсмажуємо на рослинній олії до золотистої скоринки, злегка притискаючи їх до сковороди. Перекладаємо ніжки в іншу ємність.
У цій же пательні обсмажуємо натертий часник, додаємо спеції, щоб розкрити аромат, потім вершкове масло. Вливаємо вершки та молоко і ретельно все перемішуємо, додаємо сіль і дрібно посічену кінзу.
У підготовлений соус кладемо нашу рум'яну гомілку і тушкуємо в соусі 20 хвилин до повної готовності, періодично перевертаючи ніжки.
Страва готова! Ніжне томлене м'ясо з вершковим соусом можна смакувати зі свіжим хлібом або з гарніром.
Курячі ніжки в духовці з овочами
Інгредієнти:
Як готувати
Курячу гомілку натираємо спеціями та солимо.
Овочі очищаємо і нарізаємо середнім кубиком 1 на 1 см/ 1,5 на 1,5 см.
Беремо фольгу і відриваємо 30 на 30 см. У центр фольги викладаємо овочі, часник, шматочок лаврового листка, посипаємо орегано і солимо, кладемо гомілку і кубик вершкового масла.
Загортаємо фольгу щільно з усіх боків і ставимо в духовку на 20 хв 180 градусів.
Після закінчення часу приготування, залиште на хв 5 трохи охолонути і будьте акуратні - гаряче! Але й смачне.
Як ми раніше писали, онкологи назвали найшкідливіше для здоров'я м'ясо.
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