Три блюда из курицы, которые можно приготовить за 30 минут: вкусные рецепты от шеф-повара

Отключение света и воды – еще то испытание для украинцев сегодня. Но безвыходных ситуаций не бывает! И даже если у вас осталось всего 30 минут до отключения электроэнергии, можно приготовить вкусный и сытный ужин на всю семью.
Рецептами трех блюд из курицы, которые вы успеете приготовить в промежутках между отключениями света, делится с читателями Styler известный шеф-повар, кулинарный эксперт "Нашей Рябы" Алекс Юсупов.
Чтобы не "перебиваться" непонятно чем, а действительно посмаковать, Алекс советует использовать блюда из куриной голени - поскольку это сытно, достаточно быстро и в голени до 20% больше мяса, чем в четверти.
Цыпленок в панировке
Ингредиенты:
Как готовить
Куриную голень натираем специями и чесноком. В отдельной емкости смешиваем яйцо и муку, слегка подсаливаем, иными словами – готовим кляр.
Кукурузные хлопья измельчаем в крошку, но не самую мелкую, для того чтобы после обжаривания она хорошенько хрустела!
В сковороду наливаем растительное масло и хорошо прогреваем его.
Голени погружаем в кляр, а затем в хлопья, они должны полностью покрыть мясо.
А теперь все обжариваем в масле на медленном огне, чтобы голени приготовились внутри!
Когда ножки станут со всех сторон с хорошей румяной корочкой, нужно положить их на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Хрустящие ножки готовы! Запаситесь любимыми соусами и наслаждайтесь!
Куриные голени Чкмерули
Ингредиенты:
Как готовить
Ножки обжариваем на растительном масле до золотистой корочки, слегка прижимая их к сковороде. Перекладываем ножки в другую емкость.
В этой же сковороде обжариваем натертый чеснок, добавляем специи, чтобы раскрыть аромат, затем сливочное масло. Вливаем сливки и молоко и тщательно все перемешиваем, добавляем соль и мелко изрубленную кинзу.
В подготовленный соус кладем нашу румяную голень и тушим в соусе 20 минут до полной готовности, периодически переворачивая ножки.
Блюдо готово! Нежное томленое мясо со сливочным соусом можно смаковать со свежим хлебом или гарниром.
Куриные ножки в духовке с овощами
Ингредиенты:
Как готовить
Куриную голень натираем специями и солим.
Овощи очищаем и нарезаем средним кубиком 1 на 1 см/1,5 на 1,5 см.
Берем фольгу и отрываем 30 на 30 см. В центр фольги выкладываем овощи, чеснок, кусочек лаврового листа, посыпаем орегано и солим, кладем голень и кубик сливочного масла.
Заворачиваем фольгу плотно со всех сторон и ставим в духовку на 20 мин. 180 градусов.
По истечении времени приготовления, оставьте на мин 5 немного остыть и будьте аккуратны – горячо! Но и вкусное.
Как мы ранее писали, онкологи назвали самое вредное для здоровья мясо.
Читайте также о том, как правильно есть при продолжительных отключениях света, чтобы не угробить здоровье.