Три Спаса и затяжные выходные: все праздники августа и сколько будем отдыхать

Август 2020 будет богат событиями, ведь в последний месяц лета мы отпразднуем главный праздник Украины - День Независимости. Запомнится уходящее лето нам и тремя Спасами: Медовым, Яблочным и Ореховым.

Какие знаменательные дни стоит отметить в календаре, и сколько мы будем отдыхать в августе, читайте в нашем материале.

В августе нас ждет много выходных - 11 дней, один из которых станет понедельником, 24 августа. Таким образом, украинцы могут насладиться затяжными выходными (с 21 по 24 число), распланировав заранее свой отдых.

Рабочих дней будет всего 20, а отдыхать мы будем 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 и 30 августа.

Рабочие и выходные дни в августе 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Главные государственные и церковные праздники августа 2020

1 августа - День инкассатора.

2 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа - Международный день светофора.

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.

9 августа - Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.

12 августа - Международный день молодежи.

13 августа - Международный день левши.

14 августа - Первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста.

15 августа - День археолога; Всемирный день бездомных животных.

19 августа - Преображение Господне или Второй Яблочный Спас; День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.

23 августа - День Государственного Флага Украины.

24 августа - День Независимости Украины.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.

30 августа - День шахтера.

Интересно, что в мае в Украине было больше всего выходных - 12 и 19 рабочих, а вот нынешний месяц июль стал рекордсменом по рабочим дням - их было 23, а выходных только 8.

Ранее мы писали, когда в Украине в 2020 году будем праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

Также сообщалось, как называть детей в этом году по церковному календарю 2020.