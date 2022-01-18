"Три сломанных зуба и ребенок в слезах": дорогущий ресторан в Киеве вляпался в скандал из-за "сервиса"

Девушка говорит, что вместе с дочерью и подругой решила посетить ресторан "с претензией на высокую кухню", где ценник на блюдо колеблется в пределах 400-500 грн.

В этот день на улице было мокро, а пол в ресторане оказался не продуманным на такой случай. Сама рассказчица едва не упала дважды, а ее подруга упала и сломала три передних зуба.

В ответ в ресторане в ответ на жалобу сказали, что им "очень важна ваша обратная реакция", не предложив даже десерт в качестве компенсации.

Ребенка довели до слез

А до того, как случилось увечье подруги, ребенок Юлии решил сдвинуть два стульчика, чтобы прилечь, потому что ребенок, потому что - устал. В результате сотрудница заведения довела девочку до слез.

"Подошла официантка и попросила, чтобы я посадила ребенка на одном стуле. Я ответила, что она так лежала в лучших ресторанах мира, где ей приносили подушку и плед и ни разу не просили сесть ровно, потому что она ребенок. На это официантка решила поговорить напрямую с малой. Аля села ровно. А когда ушла официантка, расплакалась", - пишет Юлия.

Интересно, что даже после всего Юлия не планировала писать отрицательный отзыв, но последней каплей стал звонок из ресторана. Девушке вместо извинения предложили посетить ресторан еще раз. Конечно же, не в качестве компенсации бесплатно.

"И на самом деле, я оказала услугу ресторану этим постом. Денег не требую. У них есть время переложить плитку, пока еще кто-то не убился... И если бы на нашем месте был адвокат это закончилось бы иском, а не постом", - добавила Юлия.