"Три зламаних зуби та дитина в сльозах": дорогущий ресторан в Києві вляпався в скандал через "сервіс"

Дівчина говорить, що разом з донькою і подругою вирішила відвідати ресторан "з претензією на високу кухню", де цінник на страву коливається в межах 400-500 грн.

В цей день на вулиці було мокро, а підлога в ресторані виявилася не продуманою на такий випадок. Сама оповідачка ледь не впала двічі, а її подруга впала і зламала три передні зуба.

Натомість в ресторані у відповідь на скаргу сказали, що їм "дуже важлива ваша зворотна реакція", не запропонувавши навіть десерт у якості компенсації.

А до того, як трапилося каліцтво подруги, дитина Юлії вирішила зсунути два стільчики, аби прилягти, бо дитина, бо - стомилася. В результаті співробітниця закладу довела малечу до сліз.

Дитину довели до сліз

"Підійшла офіціантка та попросила, аби я посадила дитину на одному стільці. Я відповіла, що вона так лежала у найкращих ресторанах світу, де їй приносили подушку та плед і жодного разу не просили сісти рівно, бо вона дитина. На це офіціантка вирішила поговорити напряму з малою. Аля сіла рівно. А коли пішла офіціантка, розплакалася", - пише Юлія.

Цікаво, що навіть після всього Юлія не планувала писати негативний відгук, проте останньою краплею став дзвінок з ресторану. Дівчині замість вибачення запропонували відвідати ресторан ще раз. Звісно ж, не в якості компенсації безкоштовно.

"І насправді, я зробила послугу ресторану цим постом. Грошей не вимагаю. У них є час перекласти плитку, поки ще хтось не вбився... І якщо б на нашому місці був адвокат це закінчилося б позовом, а не постом", - додала Юлія.