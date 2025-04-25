Три шкідливі звички з дитинства, які призводять до набору ваги та ожиріння

Їсти білий хліб

За словами експерта, такий продукт містить пусті калорії, не насичує організм та немає ніякої користі.

Все тому, що за ситість відповідає клітковина і білок.

"В такому 300 г хлібі міститься 1000 ккал. Це те саме, що з'їсти 2 плитки шоколаду", - додав нутриціолог.

Білий хліб має високий глікемічний індекс, що означає, що він швидко підвищує рівень цукру в крові. Це може привести до різких коливань рівня глюкози, що негативно впливає на енергетичний баланс і може сприяти розвитку діабету 2 типу.

Масло

В пачці масла міститься 1500 ккал, а це майже те саме, що з'їсти 3 плитки шоколаду.

Масла тваринного походження (наприклад, вершкове масло) містять багато насичених жирів, які можуть підвищувати рівень холестерину в крові та збільшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Деякі види рослинних масел можуть містити трансжири, які утворюються при переробці масла. Вони можуть негативно впливати на здоров’я, підвищуючи рівень "поганого" холестерину.

"Якщо ви відмовитись від цих продуктів ви нічого не втратите, тому що хліб - це рафіновані вуглеводи, а масло - зайві жири, яких у вашому раціоні і так забагато", - пояснив Попко.

Магазинні соки

По суті ви п'єте просто підсолоджену воду з мінімальною кількістю вітамінів. Найкорисніше з'їсти просто цілий фрукт.

В пачці соку 500 ккал, це те саме, що з'їсти плитку шоколаду.

Для продовження терміну зберігання в соках часто використовують різноманітні хімічні добавки, такі як консервантів або стабілізатори, що можуть впливати на здоров’я, якщо їх вживати регулярно.

Магазинні соки, на відміну від натуральних свіжовичавлених, містять дуже мало або зовсім не мають клітковини, яка важлива для нормального травлення.