Три роки не міг ковтати їжу: у Львові медики врятували хлопця з рідкісним захворюванням

У Львові медики врятували 15-річного хлопця, у якого діагностували рідкісну хворобу - ахалазію стравоходу. Хлопець три роки не міг ковтати їжу.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" у Facebook .

Ахалазія стравоходу - це рідкісна хвороба, яка характеризується блювотою та проблемою із ковтанням їжі. Вона може бути вродженою або набутою через стрес.

За словами лікарів, у 15-річного Данила порушення ковтання проявлялося затримкою їжі за грудиною, тому для полегшення проходження їжу йому доводилося робити посилені ковтальні рухи, запиваючи їжу великою кількістю води. Так дитина жила цілих три роки.

У Львові врятували 15-річного хлопця, який три роки не міг ковтати їжу (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Торакальний хірург Олег Ленів розповів, що це захворювання може привести до порушень у розвитку та дефіциту ваги. Також блювота не рідко ускладнюється потраплянням їжі у дихальні шляхи та розвитку легеневих ускладнень (бронхіту та пневмонії).

Дитині лікарі провели КТ-обстеження, де і виявили дане захворювання. Тому було прийнято рішення провести складне оперативне лікування - кардіоміотомія з езофагокардіофундоплікацією, а саме хірурги розсікли м’язи стравоходу.

Після успішної операції дитина може знову нормально ковтати їжу.

У Львові врятували 15-річного хлопця, який три роки не міг ковтати їжу (facebook.com/OHMATDYTLVIV)