"Три роки абсолютного героїзму": Усик звернувся до українців в день річниці нападу РФ

Чемпіон у себе в Stories опублікував кадри з українськими військовими, обстрілами мирних міст, героїзмом простих людей, показавши справжні реалії війни. У такий спосіб боксер вкотре нагадав світові про безчинства та жахіття, які РФ чинить на території України.

Свій допис Усик доповнив щемливими словами на адресу мужнього українського народу, що став на захист своєї Батьківщини три роки тому, не злякавшись лютого ворога.

Боксер відзначив те, наскільки українці є героїчними людьми. Він висловив щиру вдячність співвітчизникам та всім, хто допомагає Україні.

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей" - резюмував Усик.

Нагадаємо, що Усик нещодавно заявив про завершення своєї спортивної кар'єри. Боксер розповів, що планує провести ще два бої і потім піти зі спорту.

Українець відзначив, що хотів би ще раз побитися з Даніелем Дюбуа, якого він нокаутував у 2023 році. Та поразка для Дюбуа, до слова, стала першою і поки єдиною у професійній його кар'єрі.